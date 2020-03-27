Мезенцев: российские авиаперевозчики по возможности будут забирать белорусов из третьих стран

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские авиаперевозчики по возможности будут забирать белорусов из третьих стран. Об этом заявил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев в интервью телеканалу ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Федеральным агентством воздушного транспорта принято решение о разрешении выполнения всех рейсов авиакомпании "Белавиа" без ограничений в московский транспортный узел, чтобы те граждане Беларуси, которые приезжают сегодня в Москву, могли как можно быстрее оказаться в Минске. Кроме того, все российские авиаперевозчики ориентированы на допуск по возможности (имеется в виду емкость авиабортов) белорусских пассажиров как граждан Союзного государства на те рейсы, которые осуществляют российские авиакомпании, вывозя российских граждан из третьих стран", - сказал Дмитрий Мезенцев.

Посольство Беларуси в РФ: российская сторона согласовала алгоритм вывоза белорусов из третьих стран Белорусских граждан в Москву будут доставлять российские чартеры. Из аэропортов Домодедово и Шереметьево предусмотрен транзит в Беларусь регулярными рейсами авиакомпании "Белавиа".

Как сообщалось, с 27 марта прекращено регулярное и чартерное авиасообщение из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении, за исключением полетов, связанных с вывозом российских граждан на территорию РФ из иностранных государств. Это связано с распространением коронавируса COVID-19. С российской стороной согласован алгоритм действий по вывозу белорусских граждан из третьих стран.-0-