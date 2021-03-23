Мезенцев: сегодня необходимость защиты исторической правды становится все более актуальной

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня необходимость защиты исторической правды становится все более актуальной. Об этом заявил сегодня государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев во время международной научно-практической конференции "Историческая память и патриотизм - важнейшие фундаментальные ценности белорусского общества и государства, факторы консолидации в условиях современных вызовов и угроз", передает корреспондент БЕЛТА.

"Благодарен за приглашение принять участие в столь знаковой конференции, тема которой предельно актуальна. И к сожалению, несмотря на то, что мы скоро будет отмечать 76-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне, необходимость защиты исторической правды, отстаивания той истории, без которой мы не видели бы себя сегодня независимыми, свободными и мирными, к сожалению, становится все более актуальной, - сказал Дмитрий Мезенцев. - Мы видели, как на священной земле Хатыни тысячи граждан Беларуси, гостей белорусской земли отдавали дань памяти тем, кто бесчеловечными усилиями фашистских прихвастней и фашистов был лишен жизни. Мы слышали слова Президента Беларуси. Мы понимаем, что трагедия Хатыни, Тростенца, сотен белорусских, российских, украинских сел, всех тех населенных пунктов и городов, куда пришла великая беда 1941-го, не может быть забыта", - отметил госсекретарь.

Дмитрий Мезенцев подчеркнул, что сегодня совершенно удивительным образом, после трех четвертей века мы обязаны вновь задавать себе вопросы: почему очевидная победа советского народа над нацизмом, огромная роль Советского Союза в победе над всемирным злом подвергается сомнению?

"Этот вопрос мы задаем еще и потому, что мы обязаны понимать, что для молодых людей, кому сейчас 15, 20, 25 лет, тот далекий, но очень важный период по-своему не близок. И эта конференция в том числе один из ответов и возможных шагов к тому, чтобы приблизить те годы ко дню сегодняшнему. Чтобы осознать масштаб подвига, значимость нравственного выбора, который каждый раз делал советский солдат, идя в бой. Мы обязаны задуматься обо всем этом", - добавил он

Международная научно-практическая конференция "Историческая память и патриотизм - важнейшие фундаментальные ценности белорусского общества и государства, факторы консолидации в условиях современных вызовов и угроз" проходит в Палате представителей. В фокусе ее работы - вопросы сохранения исторической памяти и патриотического воспитания в нашей стране. В мероприятии принимают участие парламентарии, представители исполнительной ветви власти, ученые, студенты и зарубежные гости.

Конференция подготовлена при участии Национальной академии наук и Академии управления при Президенте Беларуси.-0-