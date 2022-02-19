Мезенцев: учения "Союзная решимость" подтвердили оборонный характер Военной доктрины СГ

19 февраля, Барановичский р-н /Корр. БЕЛТА/. Учения "Союзная решимость - 2022" подтвердили оборонный характер военной доктрины Союзного государства, заявил сегодня журналистам на Обуз-Лесновском полигоне государственный секретарь СГ Дмитрий Мезенцев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Состоялись плановые учения, о которых национальные лидеры Беларуси и России говорили задолго до их начала. Сегодня подтверждена вновь единая оборонная доктрина о защите западных рубежей Союзного государства. Мы видели особую слаженность, дух товарищества и взаимовыручки, которые показал личный состав вооруженных сил России и Беларуси. И привязывать, и подверстывать эти учения к какому-то ответу на давление Запада было бы, наверное, неправильно. У России и Беларуси своя самостоятельная, независимая, сбалансированная политика, которая подтверждает в том числе оборонный характер этих учений и оборонный характер нашей Военной доктрины. Какие бы то ни было разговоры, что кто-то кому-то угрожает, - бессмысленны и беспочвенны", - подчеркнул госсекретарь СГ.

На Обуз-Лесновском полигоне сегодня разыграли финальный эпизод совместных оперативных учений "Союзная решимость - 2022". В розыгрыше тактического эпизода приняли участие войска Западного оперативного командования Вооруженных Сил Беларуси, подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота, авиация ВВС и войск ПВО республики, а также авиация ВКС Вооруженных Сил России.

За активной фазой учений наблюдали государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, министр обороны Беларуси Виктор Хренин. Также в качестве наблюдателей на полигоне присутствовали представители Литвы и Латвии. Учения освещали более 120 журналистов, в том числе около 60 - ведущих мировых СМИ.-0-

Фото Вадима Якубёнка