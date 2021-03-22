Мезенцев в мемориальном комплексе "Хатынь": недопустимо ставить под сомнение подвиг советского народа

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недопустимо ставить под сомнение подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявил госсекретарь Союзного государства Беларуси и России Дмитрий Мезенцев во время траурного мероприятия на территории мемориального комплекса "Хатынь", передает корреспондент БЕЛТА.

"Нет срока давности у боли. Недопустимо ставить под сомнение горе, трагедии, страдания, гибель, которые пережили люди во время Великой Отечественной войны. На священной земле Хатыни мы все это заново переживаем и осознаем, - рассказал Дмитрий Мезенцев. - Сейчас ряд западных лидеров пытается поставить факт подвига советского народа под сомнение. Здесь надо сказать: солнце встает утром и заходит вечером. Так же очевиден неоценимый вклад, который внесли в победу наши бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки".

По словам Дмитрия Мезенцева, сейчас не все молодые люди одинаково здраво воспринимают подвиг советского народа в Великой Отечественной войне. "Во многом это вопрос к нам, старшему поколению. Если сомнения есть, надо понять, откуда они возникли. Мы не должны заставлять молодых людей возвращаться к памяти войны, а обязаны просто приглашать их к разговору", - отметил он.

Госсекретарь добавил, что в вопросах Великой Отечественной войны подходы Президентов Республики Беларусь Александра Лукашенко и Российской Федерации Владимира Путина едины. Они помнят о подвиге народа и уважают его, противодействуют угрозам, которые могут повлечь искажение исторических фактов.

В Беларуси 22 марта отдают дань памяти жителям деревни Хатынь, сожженной фашистами в этот день в 1943 году.-0-