Мезенцев: важно, чтобы слово журналиста сплачивало, давало надежду, делало всех сильнее

Тема коронавируса в последние месяцы на слуху во всем мире и, естественно, широко освещается в лентах информагентств, на страницах печати, в телеэфире. Но наряду с официальной, проверенной и объективной информацией, к сожалению, часто тиражируются слухи. Порой дело доходит до откровенных фейков. А кто-то, возможно, пытается на фоне коронавируса и темы здоровья людей по своему разумению манипулировать уже рычагами экономики и даже большой политики. Однако, как любое сказанное слово в отношениях между людьми формирует их восприятие друг друга, так и публикуемые в СМИ материалы, особенно если они выходят на межгосударственный уровень, не могут не сказываться на общей атмосфере взаимоотношений. В этой связи мы поинтересовались мнением посла Российской Федерации в Беларуси Дмитрия Мезенцева. Поводом к разговору послужил вышедший 6 мая видеосюжет российского "Первого канала", в котором, по мнению редакции БЕЛТА, очень тенденциозно и однобоко подошли к освещению ситуации в Беларуси в условиях пандемии.

- Дмитрий Федорович, я так понимаю, Вы смогли ознакомиться с этим материалом ("Первого канала"). Каково ваше мнение, реакция? Как Вы считаете, такие материалы, несколько односторонние, как минимум, влияют ли как-то на наши отношения?

- На самом деле, наверное, не дело главы дипмиссии комментировать тот или иной журналистский репортаж. Их каждый день сотни (различных материалов. - Прим. БЕЛТА) во всех СМИ.

- Да, но это же федеральный канал, который транслируется в том числе и в Беларуси.

- Это федеральный, но не государственный канал.

Полагаю, что система межгосударственных отношений России и Беларуси определяется национальными лидерами - президентами наших стран, взаимодействием правительств, министерств, ведомств, масштабным сотрудничеством регионов, городов-побратимов. Особая роль отведена парламентам. И тому очень много достойных, значимых и весомых примеров.

Если агентство БЕЛТА оценивает тот или иной репортаж как фактор, негативно влияющий на систему наших отношений, согласиться с этим не могу. Потому что любой журналист, любая редакция того или иного СМИ - в соответствии с действующим законодательством как России, так и Беларуси - сама определяет тот набор материалов, который представляет аудитории. Убежден, что читатель, зритель или слушатель имеют достаточный опыт, могут самостоятельно сделать для себя выводы, исходя из медийного материала.

Полагаю, если есть вопросы к подаче в том или ином материале фактов, которые представлены журналистами, то эта тема должна обсуждаться в рамках профессиональных союзов, объединяющих представителей медийного мира, в компетенции которых находится формирование деловой этики журналистов. И, безусловно, корреспондент, который хочет иметь прочный авторитет как в профессиональной среде, так и у своего читателя, зрителя и слушателя, вряд может уклоняться от рекомендаций, оценок и советов со стороны профессионального сообщества.

- Вы говорите, что не дело посла комментировать конкретный материал. Хорошо, если отвлечься от этого конкретного материала, можете ли Вы как посол Российской Федерации, дипломат, как человек, который имеет журналистский опыт, в принципе призвать к тому, чтобы СМИ, особенно в нынешней неопределенной ситуации с коронавирусом (и экономика здесь, и политика), старались более объективно и взвешенно подходить, не спекулировали бы какими-то нюансами в оценке ситуации как в Беларуси, так и в России, в других странах?

- Полагаю, что период, когда беда под названием COVID-19 пришла в наши дома и страны, требует от всех большей мобилизованности, большего внимания к заботам коллег, друзей, соседей, большей готовности протянуть руку помощи.

Но это требует и куда более взвешенного отношения к тому, что волнует других людей. И при определении тональности в подаче того или иного материала это необходимо учитывать. Представители медийного цеха должны понимать и настроения в обществе, необходимость сплачивать людей, "отводить" от них уныние, поддерживать оптимизм, убежденность в том, что беда как можно быстрее будет преодолена благодаря профессиональной работе медиков, их выверенным успешным шагам - в соответствии с требованиями и рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Очень важно, чтобы слово журналиста сплачивало, давало надежду, делало всех нас сильнее.

- Вы же сейчас постоянно в силу того, что являетесь послом, живете в Беларуси. Как Вы себя чувствуете в стране? Не в плане даже здоровья. Надеюсь, что у Вас все хорошо и все так и будет дальше. Но в целом чувствуете ли Вы себя безопасно, есть ли у вас по-человечески какие-то напряжения?

- Не раз подчеркивал, что, получив назначение в Беларусь, направлялся в Минск с самыми добрыми чувствами. И уже почти год, работая в качестве главы российской дипломатической миссии, вижу Беларусь - в самом широком смысле слова - надежным, комфортным и ладным домом. Вижу, как много сил и внимания уделяют руководство страны, главы регионов, городов, поселков тому, чтобы земля, дарованная белорусам Господом, была открыта для гостей, друзей, чтобы умножался авторитет независимой Беларуси. Чтобы упрочивались наши союзнические связи - в рамках Союзного государства, чтобы укреплялось взаимодействие в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ. Чтобы множилась система отношений миллионов людей и, конечно, россиян и белорусов.

Убежден в том, что беда, которая пришла сегодня в наши дома, еще более сплотит граждан наших стран, позволит наработать не только новый профессиональный опыт взаимодействия систем здравоохранения и всех заинтересованных сторон, но и отведет оперативные споры в экономической сфере в сторону. Борьба с коронавирусом должна сплотить, позволит сделать выводы... Когда тяжелое время пройдет, мы должны быть внимательнее к заботам друг друга, помнить об интересах партнеров, но и, безусловно, защищать тот набор задач, который стоит перед каждой страной.

Владимир МАТВЕЕВ,

БЕЛТА.-0-