14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Между Беларусью и Турцией прорабатывается возможность открытия новых авиарейсов, в том числе в региональные аэропорты, заявил в программе "Главный эфир" на
По его словам, на сегодняшний день выполняются 5 рейсов еженедельно с каждой стороны. "То есть в общей сложности - это 10 авиарейсов. Кроме того, в ближайшее время добавится еще один рейс. Дальнейшее увеличение будет зависеть только от числа пассажиров, которые будут покупать билеты", - сказал Андрей Савиных.
Что касается прямого сообщения Минск-Анкара, эти вопросы активно обсуждаются с различными турецкими компаниями. "Причем, речь может идти не только об этом сообщении, но и в принципе Гомель-Анкара, Гродно-Анталия. Это все зависит от заинтересованности белорусских и турецких партнеров. Но речь идет только о регулярных рейсах", - отметил посол.-0-
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