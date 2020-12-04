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04 декабря 2020, 13:30

Между представителями оппозиции идет борьба за распределение западных грантов - эксперт

Петр Петровский. Фото из архива
Петр Петровский. Фото из архива

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сейчас между представителями оппозиции идет борьба за распределение зарубежных грантов, заявил корреспонденту БЕЛТА эксперт РОО "Белая Русь" Петр Петровский.

По его словам, система распределения западных грантов имеет несколько вариантов. Первый - фактически темная раздача средств лидерам определенных общественно-политических сил. "И вот именно за эти деньги сейчас идет борьба. Потому что эти средства перенаправляются достаточно мобильно, они не требуют какого-то планирования финансового года. Однако следует понимать, что средства обеспечивают структуру оппозиционных сил, но никоим образом не доходят до конкретных активистов, а тем более до участников массовых незаконных мероприятий. Хотя, если честно, западные доноры всегда старались каким-то образом финансово стимулировать нарушения законодательства, однако оппозиционная коррупция, известная еще с 1990-х, не позволяет этим деньгам дойти до своего правообладателя", - сказал Петр Петровский.

Второй вариант - более стратегический. "И вот он сейчас планируется на 2021 год. Он связан с финансовым планированием фондов иностранных государств, или так называемого гражданского общества по финансированию макропроектов. Именно за эти грантовые заявки, за их подачу, выигрыш конкурса сегодня ведут борьбу как раз структуры эмигрантской радикальной оппозиции. Потому что они могут обеспечить как техническую помощь, так и достаточно крупную финансовую помощь их существованию как минимум на следующий год", - отметил эксперт.-0-

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