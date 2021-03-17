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17 марта 2021, 07:03

Международная архитектурно-строительная выставка BUDEXPO-2021 открывается в Минске

Фото из архива
Фото из архива

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXIII Международная архитектурно-строительная выставка BUDEXPO-2021 проходит в Минске 17-20 марта, сообщает БЕЛТА.

Ключевое направление выставки в 2021 году - современное, привлекательное, доступное, комфортное жилье и городская среда. Тематика отражает весь комплекс актуальных вопросов архитектурной и градостроительной деятельности - от планов развития населенных пунктов, архитектурных концепций застройки кварталов до интеллектуальных систем управления жизнеобеспечением и благоустройства территорий. Она объединяет застройщиков, архитекторов, производителей и поставщиков материалов, а также компании, оказывающие услуги на рынке недвижимости.

Во время выставки пройдут деловые мероприятия с участием широкого круга специалистов, планируются семинары, мастер-классы и лекции. Будет работать арт-площадка, где можно будет увидеть проекты молодых архитекторов и дизайнеров, приобрести работы молодых художников и скульпторов. Посетители также смогут увидеть уникальную экспозицию из фондов Белорусского союза архитекторов. Кроме того, 17-19 марта посетители могут получить бесплатные консультации по теме недвижимости и страхования. А на 19 марта запланирована ярмарка вакансий в строительной отрасли.

Организуют выставку Национальный выставочный центр "БелЭкспо" совместно с Министерством архитектуры и строительства, Белорусским союзом архитекторов, Союзом строителей Беларуси.-0-

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