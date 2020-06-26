Международная арт-эстафета объединит молодежь Беларуси и России

26 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Международная арт-эстафета "75 песен о войне" объединит молодежь Беларуси и России, сообщили БЕЛТА в Витебском областном комитете БРСМ.

Проект стартует сегодня в рамках белорусско-российского образовательного форума, который проходит на мемориальном комплексе "Курган Дружбы" в Верхнедвинском районе. "К сожалению, в этом году из-за сложной эпидемиологической ситуации в традиционном виде форум не состоится, но все желающие могут присоединиться к творческой эстафете онлайн. Это наши друзья из Псковской, Смоленской и Калининградской областей", - отметил первый секретарь Витебского обкома БРСМ Вячеслав Хрол.

Для участия в эстафете необходимо исполнить музыкальную композицию о войне (военного времени) и записать на нее видеоклип. Произведение исполняется под аккомпанемент (баян, аккордеон, гитара, bluetooth-колонка) или записывается в студии. Локации не ограничены.

Свои работы участники могут присылать в официальное сообщество Витебской областной организации БРСМ "Вконтакте", публиковать в личных аккаунтах в Instagram с хештегами #брсмво, #75песеновойне, #форумнакурганедружбы.-0-