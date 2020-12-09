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Общество
09 декабря 2020, 17:22

Международная ассоциация академий наук и Постоянный комитет СГ подписали соглашение о сотрудничестве

Фото из архива
Фото из архива

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная ассоциация академий наук и Постоянный комитет Союзного государства подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили руководитель МААН, председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков и государственный секретарь СГ Григорий Рапота, передает корреспондент БЕЛТА.

"Заключение соглашения о сотрудничестве между МААН и Постоянным комитетом Союзного государства - важное событие. Ассоциация объединяет организации из 16 стран мира, включая государства СНГ, Вьетнам, Китай, Черногорию. Привлекая научные силы такого огромного пространства, можно решать различные актуальные для Союзного государства проблемы. В составе МААН действуют 24 научных совета, которые занимаются вопросами нанотехнологий, химии и биологии, книгоиздания, медицины, в том числе COVID-19, молодежными, региональными и другими вопросами", - сказал Владимир Гусаков.

Григорий Рапота подчеркнул, что в Союзном государстве делают акцент на научно-техническом прогрессе как драйвере экономического развития. "Поэтому мы стараемся использовать любые возможности, которые работают на эту идею. Подписание этого соглашения - одна из них. Думаю, нам с Международной ассоциацией академий наук есть что предложить друг другу. Академии наук Беларуси и России помогут нам в определении сфер взаимодействия. Например, одно из интересных направлений - оптика. Актуальны и вопросы формирования единого научно-технологического пространства", - отметил он.

В соответствии с соглашением МААН и Постоянный комитет СГ будут обмениваться информацией, проводить совместные заседания и консультации, практические и тематические мероприятия в научно-технической сфере, координировать совместную деятельность.

Ранее МААН подписала меморандум о взаимодействии с Исполнительным комитетом СНГ.

Международная ассоциация академий наук официально была создана 23 сентября 1993 года в Киеве. C 2017 года Национальная академия наук Беларуси выполняет функции базовой академии наук в организационном и методическом сопровождении МААН. Высший руководящий орган ассоциации - Совет МААН. В ассоциацию входят 21 полноправный и 5 ассоциированных членов.-0-

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