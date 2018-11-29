Международная ассоциация академий наук и СНГ подписали соглашение о сотрудничестве

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межгосударственный совет по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах СНГ и Международная ассоциация академий наук подписали соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент БЕЛТА.
Документ подписан сегодня в штаб-квартире СНГ в Минске во время заседания Межгоссовета по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах.
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