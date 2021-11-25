Международная федерация обществ Красного Креста готова больше поддерживать беженцев

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца готова больше поддерживать беженцев, сообщил журналистам президент Международной федерации Франческо Рокка, передает корреспондент БЕЛТА.

"Цель визита (в Беларусь. - Прим. БЕЛТА) - показать нашу поддержку, поддержку Международной федерации Красного Креста Белорусскому обществу Красного Креста. Показать то, как мы ценим работу, которую делает Белорусский Красный Крест и подтвердить наши намерения оказывать поддержку и дальше и в случае необходимости нарастить мощности этой помощи", - сказал Франческо Рокка.

Генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов отметил: для БОКК и Беларуси в целом приезд президента Международной федерации очень знаков. По его словам, эта организация с самого начала помогает беженцам. Когда речь шла еще о единичных случаях беженцев на границе, Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца уже помогала.

"У нас очень тесное взаимодействие, есть региональный офис, который находится в Москве и координирует нашу деятельность, помогая не только трудовыми ресурсами, людьми", - отметил Дмитрий Шевцов.

Он сообщил, что организация выделила денежную помощь, которая вчера поступил на счет. "Это достаточно большая сумма денег, - уточнил генеральный секретарь БОКК. - Также сейчас федерация объявила призыв. Когда в стране есть чрезвычайная ситуация, объявляется чрезвычайный призыв, когда все национальные общества оказывают помощь той стране, которая нуждается. На сегодня, несмотря на то, что буквально двое суток, как объявлен этот чрезвычайный призыв, уже откликнулись пять региональных обществ. Поэтому, я думаю, здесь помощь также будет серьезная".

Дмитрий Шевцов подчеркнул: "самое главное - это поддержка и видение той ситуации, которая на самом деле происходит на границе".

По его словам, беженцам сейчас нужна разнообразная помощь. Действительно, в первые дни стоял вопрос только о воде, питании и обогреве. Когда стало холодно, людей переселили в логистический центр, где созданы относительно нормальные условия. "Мы обеспечили их теплой одеждой, матрасами, одеялами, горячей едой, трехразовым питанием, есть биотуалеты. Со вчерашнего дня функционируют две бани. Это выглядит, как достаточно хорошие условия, но мы должны понимать, что эти люди все равно находятся в вынужденных условиях в стране, абсолютно чуждой им по религии, менталитету, языку. Многие не знают английского", - сказал Дмитрий Шевцов.

Есть и беременные. "Мы, врачи, понимаем, что они требуют принципиального наблюдения, ухода и отношения. Там есть большое количество детей. Мы даем им игрушки, сладости, фрукты, раскраски с карандашами, фломастерами. Создаем условия, чтобы они имели детство даже в таких условиях", - отметил генеральный секретарь БОКК.

По его словам, помощь беженцам построена на конгломерации со всеми, в том числе с властью и общественными организациями. "Если бы не было участия властей, выстроенной структуры не было бы. Это говорит о том, что белорусы - открытая нация, с открытой душой, которая всегда приходит в помощь всем нуждающимся", - заключил Дмитрий Шевцов.-0-