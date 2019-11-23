Международная юридическая олимпиада "Молодежь за мир" пройдет 25-29 ноября в Минске

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. XIV Международная юридическая олимпиада "Молодежь за мир" пройдет 25-29 ноября в Международном университете "МИТСО" в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Участниками олимпиады в этом году станут студенты-юристы из Азербайджана, Армении, Беларуси, Бразилии, Китая, Молдовы, Польши, России, Румынии, Турции, Украины. В качестве судей приглашены белорусские и зарубежные эксперты-практики.

"Это уникальный ежегодный проект, который не имеет аналогов в Восточной Европе и СНГ и входит в тройку престижных европейских конкурсов по международному праву. Олимпиада проводится с 2006 года и стала значимым форумом, призванным содействовать развитию межкультурного диалога, распространению среди молодежи идей терпимости и мирного сосуществования наций", - отметили в пресс-службе.

Олимпиада пройдет в Международном университете "МИТСО" при поддержке Федерации профсоюзов Беларуси, министерств юстиции и образования, Международного комитета Красного Креста.-0-