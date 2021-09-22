Международная конференция к 30-летию СНГ состоится в Минске 27-29 сентября

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная научно-практическая конференция "30 лет Содружеству Независимых Государств: итоги, перспективы" пройдет 27-29 сентября в Минске. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Президиума НАН Беларуси, руководитель Международной ассоциации академий наук (МААН) академик Владимир Гусаков, передает корреспондент БЕЛТА.

"В соответствии с планом приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ на 2021-2022 годы и планом мероприятий, посвященных 30-летию СНГ, в Минске 27-29 сентября пройдет международная научно-практическая конференция "30 лет Содружеству Независимых Государств: итоги, перспективы". Ответственными исполнителями определены Республика Беларусь, Исполнительный комитет СНГ, государства - участники СНГ, органы отраслевого сотрудничества Содружества и Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ", - рассказал председатель Президиума Академии наук.

Конференцию запланировано провести на базе Национальной академии наук. Планируется, что в мероприятиях конференции примут участие более 300 представителей государственных органов, органов СНГ, ведущие ученые и специалисты, руководители крупнейших научных и учебных организаций ряда государств, включая делегации от Беларуси, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, представителей дипломатического корпуса, органов СНГ и другие.

Программа конференции предусматривает проведение пленарных заседаний на базе НАН Беларуси (28 сентября) и Исполкома СНГ (29 сентября). Секционные заседания пройдут во второй половине дня 28 сентября.

В частности, в здании Президиума НАН Беларуси пройдут секции "Экономическое взаимодействие, гуманитарное сотрудничество и совершенствование законодательной базы государств - участников СНГ" и "Наука и инновационное сотрудничество государств - участников СНГ". На базе Белорусской медицинской академии последипломного образования состоится заседание секции "Актуальные проблемы эпидемиологии в государствах - участниках СНГ: фундаментальные и клинические аспекты". В Академии МВД Беларуси пройдет секция "Взаимодействие государств - участников СНГ в сфере безопасности, борьбы с преступностью и терроризмом". На базе ГНУ "Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси" состоится заседание подсекции "Научно-техническое сотрудничество в области использования космоса".

"Скоординировано с проведением конференции будет организовано 34-е заседание Совета МААН, которой пройдет 28 сентября во второй половине дня. В нем примут участие делегации ряда организаций - членов МААН во главе с их руководителями", - добавил Владимир Гусаков. По его словам, свое участие, в том числе в режиме видеоконференции, подтвердили президенты и представители руководства национальных академий наук государств - участников СНГ, Черногорской академии наук и искусств, НИЦ "Курчатовский институт" (Россия), Объединенного института ядерных исследований (Россия), Российского фонда фундаментальных исследований, Московского физико-технического института, Китайской академии наук, Академии наук провинции Гуандун, Академии наук провинции Хэйлунцзян, Академии наук провинции Цзянси, Академии наук провинции Шаньдун.

"На мероприятиях конференции будет обсужден широкий спектр вопросов развития Содружества Независимых Государств, выработаны конкретные рекомендации по повышению его эффективности и определения стратегии совершенствования. По завершении конференции будет принят итоговый документ", - подытожил академик.-0-

Молодежная повестка займет значимое место в мероприятиях международной конференции к 30-летию СНГ