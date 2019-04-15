Международная конференция к 75-летию освобождения Беларуси пройдет в Музее истории ВОВ

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. VI Международная научно-практическая конференция "Освобождение Беларуси. Память сквозь годы", приуроченная к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, пройдет 17-18 апреля в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны. Об этом БЕЛТА сообщили в музее.
В работе конференции примут участие ученые, исследователи и общественные деятели, сотрудники музеев и архивов Беларуси, России, Украины, Литвы и Германии. Будут обсуждены различные вопросы, касающиеся современных подходов к освещению проблем истории Великой Отечественной войны. В частности, вопросы историографии и источниковедения, партизанской и подпольной борьбы на оккупированной территории, стратегической наступательной операции "Багратион", увековечения памяти о событиях и героях освобождения Беларуси, жертвах войны, трудового подвига в тылу и другие.
По итогам мероприятия предусматривается издание сборника материалов.
Организаторами научно-практической конференции выступают Министерство культуры, Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, Институт истории Национальной академии наук, Фонд содействия актуальным историческим исследованиям "Историческая память".-0-
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