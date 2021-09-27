Международная конференция о развитии туризма пройдет 28 сентября в Минске

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная научно-практическая конференция "Перспективы развития туризма в современных условиях: мировые тенденции и региональные контексты" пройдет в Минске 28 сентября. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции директор ГУ "Национальное агентство по туризму" Павел Сапотько, передает корреспондент БЕЛТА.

"Конференция посвящена нашему профессиональному празднику - Всемирному дню туризма, а также 20-летию Национального агентства по туризму. Также в рамках мероприятия мы подведем итоги республиканского конкурса социальной рекламы "Познай Беларусь". Этот конкурс позволил открыть новые имена, определить интересные работы, которые популяризируют нашу страну, в том числе делают акцент на туризме. Это в свою очередь стимулирует посещение Беларуси, ее регионов

По его словам, сейчас большое внимание уделяется белорусским регионам. "Мы стараемся поднять те темы, которые, безусловно, интересны, но немножко оказались за пределами. Первая тема посвящена местам памяти, вторая - историческим усадьбам. Также очень интересна такая область, как нематериальное историко-культурное наследие - белорусская кухня, фольклор, традиционные обряды, народные промыслы и ремесла. Этнографический аспект тоже актуален - он способен обогатить культурную, туристическую составляющую в любом регионе Беларуси, - рассказал директор".-0-