Международная конференция "Пять лет Договору о Евразийском экономическом союзе: роль Суда" проходит в Минск

20 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Международная конференция "Пять лет Договору о Евразийском экономическом союзе: роль суда" 19-20 сентября проходит в Минске. Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, передает корреспондент БЕЛТА.

В мероприятии принимают участие представители парламентов, государственных и судебных органов государств-членов Евразийского экономического союза, Коллегии Евразийской экономической комиссии, Постоянного комитета Союзного государства и академических кругов. Конференция сконцентрирована на обсуждении значимых для евразийской интеграции вопросов, связанных с правоприменительной практикой в ЕАЭС, имплементацией норм союзного права в странах ЕАЭС и развития институциальной системы союза.

Рассматриваются такие темы, как обеспечение верховенства конституционных прав и свобод человека и гражданина в рамках ЕАЭС, правовое обеспечение свободного движения товаров и рабочей силы. Речь идет об устранении препятствий на внутреннем рынке союза, реализации положений Договора о ЕАЭС в промышленности и агропромышленном комплексе, о праве союза в области таможенных правоотношений.-0-