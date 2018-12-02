Международная конференция по арбитражу и медиации 4-5 декабря пройдет в Минске

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Региональная конференция по вопросам арбитража и медиации пройдет в Минске 4-5 декабря. Ее организатором выступает МИД совместно с Комиссией ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) при поддержке постоянного представительства Беларуси при международных организациях в Вене. Такая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Ожидается, что в мероприятии примут участие представители государственных органов, бизнеса и ученые Беларуси, России, Великобритании, Франции, Швеции, Азербайджана, Грузии, Литвы, Латвии, Туркменистана.

В качестве спикеров выступят секретарь ЮНСИТРАЛ, генеральный секретарь Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма, заместитель председателя Верховного суда, председатель Международного арбитражного суда при Белорусской торгово-промышленной палате.

Конференция, как отмечается на национальном правовом портале, будет посвящена признанию и приведению в исполнение арбитражных решений, международной коммерческой медиации и реформе системы урегулирования споров между инвесторами и государствами.

Организаторы форума рассчитывают сформулировать рекомендации по более эффективной защите прав государства, белорусских экспортеров и инвесторов. Проведение конференции внесет вклад в реализацию ЦУР, в частности, Цели 16 (верховенство права и доступ к правосудию), подчеркивается в сообщении портала.

Официальными партнерами конференции выступают Национальный центр правовой информации, Белорусский республиканский союз юристов и представительство ООН в Беларуси.

Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) – рабочий орган Генеральной ассамблеи ООН с универсальным членским составом. ЮНСИТРАЛ более 50 лет специализируется на разработке международных договоров и документов, способствует совершенствованию национального законодательства, обобщению передового опыта в области торгового права. Сейчас комиссия работает над темами микро-, малых и средних предприятий, разрешения споров, электронной торговли, законодательства о несостоятельности, обеспечительных интересов. Беларусь входит в состав ЮНСИТРАЛ и активно участвует в ее работе.-0-