Международная конференция по научно-техническому прогрессу в ЖКХ пройдет в Минске в октябре

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. I Международная научно-практическая конференция "Научно-технический прогресс в жилищно-коммунальном хозяйстве" пройдет в Минске 3-4 октября, сообщили БЕЛТА в Институте жилищно-коммунального хозяйства Национальной академии наук Беларуси.

На мероприятии планируется обсудить новые тенденции и перспективные технологии по основным направлениям отрасли, формирование единой платформы для развития. Предусмотрена работа трех секций: "Инновационные технологии в водоснабжении и водоотведении", "Энергоэффективные технологии в тепло- и энергоснабжении", "Экология городской коммунальной среды. Перспективные методы и технологии обращения с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами".

Пройдут круглые столы по актуальным вопросам жилищно-коммунального хозяйства, проблемам информатизации процессов, современным комплексам машин и оборудования для реестра эффективных технологий в ЖКХ.

Институт жилищно-коммунального хозяйства Национальной академии наук Беларуси создан в январе 2018 года, входит в состав физико-технического отделения НАН. Основными задачами являются системный экономический и ресурсный анализ отрасли, мониторинг затрат и экологическая оценка по направлениям деятельности, разработка энергоэффективных технологий для ЖКХ. Специалисты проводят фундаментальные и прикладные научные исследования, готовят методики научно обоснованных отраслевых нормативов и рекомендаций.-0-