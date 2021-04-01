Международная конференция по развитию пожарно-спасательного спорта прошла в университете МЧС

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. I Международная научно-практическая конференция "Развитие пожарно-спасательного спорта в учебных заведениях" прошла в Университете гражданской защиты МЧС. Ее гости - представители Беларуси, России и Узбекистана. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УГЗ МЧС Беларуси Андрей Садовский

В фокусе конференции - система подготовки будущих спасателей в пожарно-спасательном спорте. Участники обсудили роль пожарно-спасательного спорта в профессиональной подготовке спасателей, рассмотрели теоретические и практические основы организации пожарно-спасательного спорта в Университете гражданской защиты МЧС Беларуси, Академии МЧС Узбекистана и Санкт-Петербургском университете государственной противопожарной службы МЧС России.

По видеосвязи из Санкт-Петербургского университета государственной противопожарной службы МЧС России свой доклад "От спортивно-физической культуры воспитания курсантов к высоким показателям аварийного реагирования огнеборцев и достижениям в науке" сделал профессор кафедры пожарной, аварийно-спасательной техники и автомобильного хозяйства, доктор технических наук Владимир Ложкин.

Кроме того, участники уделили особое внимание вопросам модернизации и использованию пожарного оборудования в пожарно-спасательном спорте, а также немедикаментозным методам и способам восстановления спортсменов.

Во время конференции участники обсудили и актуальные вопросы организации профессионально-прикладной физической подготовки обучающихся и работников МЧС, а также теоретико-методические проблемы современной системы физической подготовки и психолого-педагогические аспекты подготовки спортсменов. По итогу научного форума организаторами подготовлен сборник тезисов докладов участников материалов I Международной научно-практической конференции.

В рамках конференции проходит и международный турнир по пожарно-спасательному спорту "Новые имена", где спортсмены вузов МЧС из Беларуси и Узбекистана будут соревноваться в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями, подъеме по штурмовой лестнице на этажи учебной башни, а также в пожарной эстафете 4х100 м и боевом развертывании.-0-