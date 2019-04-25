Международная конференция по уголовной политике и досудебному производству открылась в Минске

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске открылась международная научно-практическая конференция по уголовной политике и досудебному производству, передает корреспондент БЕЛТА.

Международная научно-практическая конференция организована Следственным комитетом при поддержке ООО "ЮрСпектр". Ее тема - "Формирование эффективной уголовной политики и оптимальной модели досудебного производства - приоритетная задача юридической науки и практики".

"Наш форум становится уже традиционным. Это отличная площадка для практиков, ученых, чтобы обменяться мнениями. Темы касаются и проблем правоприменительной практики, и досудебного производства, развития юридической науки. О том, что это актуально для нас, свидетельствует большое представительство, к нам прибыли гости из пяти государств, впервые в работе форума принимают участие представители Европейского суда по правам человека. Я думаю, что мы будем иметь большую пользу с точки зрения как практического применения, так и развития юридической науки", - сказал первый заместитель председателя Следственного комитета Беларуси Алексей Волков.

На протяжении двух дней приглашенные спикеры рассмотрят вопросы уголовного права, процесса и криминалистики. Особый акцент организаторы в программе конференции сделали на возможные пути оптимизации и рационализации уголовного процесса. Будут также обсуждены нормотворческие инициативы Следственного комитета в сфере досудебного уголовного производства.

В международном форуме принимают участие руководство и сотрудники правоохранительных органов (Следственный комитет, МВД, КГБ, Генеральная прокуратура), а также специалисты экспертных и научных учреждений, ведущих вузов Беларуси, Литвы, России, Украины и Франции. Среди участников 12 докторов наук и 36 кандидатов наук.

Участвуют ученые, представляющие Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Российский государственный университет правосудия, Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, Санкт-Петербургскую академию Следственного комитета Российской Федерации, Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации и Университет имени К.Симонавичюса.

К началу конференции издан сборник материалов. В него вошли 84 статьи, авторами которых выступают представители науки и сотрудники правоохранительных и иных органов Армении, Беларуси, Литвы, России и Украины, имеющие практический опыт расследования уголовных дел.

Завершится конференция 26 апреля.-0-