Международная конференция по вопросам нормирования труда в СНГ состоится в Нур-Султане

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная конференция по вопросам нормирования труда в государствах - участниках СНГ пройдет 28 - 29 ноября в Нур-Султане. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Конференция будет проводиться в соответствии с планом основных мероприятий по реализации Концептуальных основ сотрудничества стран СНГ в области нормирования труда на 2016-2020 годы. Ее цель - обмен опытом в решении научно-практических задач в области организации и нормирования труда, его методологии и практики, подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в этой сфере.

Участники обсудят вопросы организации нормирования труда в странах Содружества, совершенствования нормативной базы по труду, формирования квалификационной системы, в том числе развития национальной системы квалификации в странах СНГ (национальные и отраслевые рамки квалификаций, профессиональные стандарты).

На мероприятие приглашены ведущие ученые, аспиранты и магистранты, специалисты в области организации и нормирования труда, работодатели и социальные партнеры из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, России, Туркменистана, Узбекистана и других стран. В работе конференции также примут участие представители базовых организаций стран СНГ в сфере методического и организационно-технического обеспечения работ в области нормирования труда и в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров по нормированию труда.

Мероприятие пройдет в формате пленарного заседания и двух панельных сессий - "Опыт и перспективы развития нормирования труда" и "Подготовка кадров и развитие системы квалификаций".

Организаторами мероприятия выступают Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана и Консультативный совет по труду, занятости и социальной защите населения государств Содружества.-0-