Международная кооперация позволяет Беларуси успешно воплощать в жизнь многие важные проекты - эксперт

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная кооперация позволяет Беларуси успешно воплощать в жизнь многие важные для общества и государства проекты. Такое мнение высказал начальник управления науки и инновационной деятельности Министерства образования Олег Барановский во время VI Белорусско-корейского форума "Наука. Инновации. Производство", который проходит в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Проведение форума стало традиционным. Это подтверждает важность развития и укрепления белорусско-корейских отношений в научно-технической сфере. Форум является площадкой для выработки практических предложений по углублению интеграции науки, инноваций, производства с целью формирования конкурентоспособной модели экономики, которая базируется на научных разработках, высоких технологиях и коммерциализации результатов научно-технической деятельности", - сказал Олег Барановский.

По его мнению, между Беларусью и Республикой Корея сложились позитивные межгосударственные отношения, что позволяет наполнять конкретным содержанием совместную деятельность в области науки и технологий. "Очевидным является тот факт, что без международной кооперации невозможно воплотить в жизнь в отдельно взятой стране государственно важные проекты, направленные на обеспечение устойчивого развития общества. Только путем взаимодействия и взаимодополняемости национальных экономик глобальные проблемы любого государства могут быть успешно преодолены", - отметил начальник управления.

Специалист подчеркнул, что успешное развитие общества, реализация социально значимых проектов сегодня возможны только за счет инновационного пути развития экономики. В этой связи несомненный интерес представляют вынесенные для обсуждения на форуме научные направления - био- и нанотехнологии.

Солидарность с мнением Олега Барановского выразил ректор Белорусского национального технического университета Сергей Харитончик. "Био- и нанотехнологии представляют новейшие и наиболее важные направления научно-технического прогресса. Они будут предопределять развитие экономики в будущем. По словам американских ученых, нанотехнологии произведут такую же революцию в манипулировании материей, которую произвели компьютеры в манипулировании информацией", - сказал он.

Ректор БНТУ подчеркнул, что вуз открыт для сотрудничества с организациями Республики Корея по любым инженерным направлениям с использованием новых и высоких технологий. Он рассказал, что в ближайшее время на базе университета начнет работу лаборатория быстрого прототипирования, созданная по европейской программе "Эразмус плюс", и обратился к корейским партнерам с просьбой оказать экспертное сопровождение ее работы. В заключение Сергей Харитончик особо отметил важность проведения мероприятий, подобных сегодняшнему. "Роль форума в том, чтобы общими усилиями достигать интеграции науки в производство, содействовать развитию цифровой экономики и таким образом вносить вклад в белорусско-корейские отношения", - считает он.

Белорусско-корейский форум "Наука. Инновации. Производство" проходит сегодня в Минске на базе научно-технологического парка "Политехник". Деловая программа форума включает пленарное заседание, выступления экспертов в научных секциях на тему "Нанотехнологии", "Биотехнологии", а также участие в семинаре по научно-технической информации с Корейским институтом научной и технологической информации (KISTI).-0-