Международная научная конференция "Лістападаўскія сустрэчы" проходит в БГУ

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двухдневная международная научная конференция "Лістападаўскія сустрэчы" проходит в Белорусском государственном университете. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Форум проводится один раз в два года и посвящен памяти первых профессоров БГУ академиков Николая Никольского (1877-1959) и Владимира Перцева (1877-1960), признанных основателей научных школ по ориенталистике, антиковедению, религиоведению и медиевистике. Мероприятие организуется в очно-дистанционном формате.

"Форум является единственным профильным мероприятием в Беларуси по изучению вопросов истории Древнего Востока, античного мира, Средневековья и раннего Нового времени. Участники конференции - около 40 ученых-историков, преподавателей, магистрантов, аспирантов, студентов из Беларуси, России, Украины и Китая", - рассказали в БГУ.

На пленарном заседании эксперты представят результаты своих научных исследований. Так, профессор кафедры истории Древней Греции и Рима Санкт-Петербургского государственного университета Оксана Кулишова выступит с докладом "Дельфийский омфал: представления древних греков о сакральном центре и особенности их визуализации". А заведующий кафедрой всеобщей истории и регионоведения Псковского государственного университета Максим Колпаков расскажет об отдыхе и ночлеге в путешествиях по русско-белорусскому пограничью XVI-XVII веков.

На полях конференции запланирована работа пяти секций: "История стран Востока", "История Античного мира", "История Средних веков и Раннего Нового времени", "История религий", "История славянских народов в Средние века и Раннее Новое время".

По итогам двухдневной работы опубликуют сборник материалов, который будет также доступен в Электронной библиотеке БГУ.

Организатором мероприятия выступает исторический факультет БГУ.-0-