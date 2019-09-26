Международная научная конференция молодых ученых пройдет в Минске 14-17 октября

26 cентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. XVI Международная научная конференция молодых ученых "Молодежь в науке" пройдет в Минске 14-17 октября, сообщил журналистам заместитель председателя Совета молодых ученых НАН Беларуси Станислав Юрецкий, передает корреспондент БЕЛТА.

Станислав Юрецкий напомнил, что каждый год Совет молодых ученых НАН Беларуси проводит мероприятия, из которых два наиболее крупных - фестиваль науки, состоявшийся в начале сентября на базе Центрального ботанического сада, и международная конференция "Молодежь в науке", проводимая с 2003 года.

"В последние годы наблюдается стабильный интерес к этой конференции как со стороны молодых ученых НАН Беларуси, так и представителей вузов, ссузов и школьников, которые, будучи юными исследователями, пробуют себя во взрослой науке, - сказал он. - Особенностью конференции нынешнего года является то, что она станет своеобразным экзаменом для нашего Совета молодых ученых, потому что будут подведены итоги работы за последние два года".

"В первый день нашей конференции, 14 октября, состоится презентация научных стартап-проектов, в которой примут участие не только представители отечественной академической и вузовской науки, но и зарубежной, - пояснил заместитель председателя Совета молодых ученых. - На полях конференции пройдут роботурнир и выставка разработок молодых ученых "Молодая академия". Кроме того, мы проведем белорусско-российский симпозиум "Горизонты науки", среди организаторов которого академии наук двух стран. Это будет форум, который объединит представителей белорусской и российской науки, молодых ученых наших стран с целью активизации межгосударственного сотрудничества. Уверен, что в этом году будет особенно интересно".

В этом году будет повторно проводиться конкурс "100 талантов НАН Беларуси". "16 октября в рамках конференции начнет работу междисциплинарная сессия конкурса. На ней люди, отобранные в прошлом году, представят свои разработки и успехи, которых они достигли, находясь в этом высоком статусе и списке талантов, - рассказал Станислав Юрецкий. - Каждый из них - уникальный исследователь, серьезный состоявшийся ученый в возрасте до 35 лет, имеющий опыт международного сотрудничества".

Конференция "Молодежь в науке" - одно из крупнейших молодежных научных мероприятий в Беларуси, является престижной площадкой для презентации проектов талантливой молодежи стран СНГ, а также ближнего и дальнего зарубежья. Будут представлены наиболее крупные международные и междисциплинарные проекты, научные разработки, которые реализуются с участием молодых ученых. Запланированы секции по основным направлениям деятельности НАН (аграрные, биологические, гуманитарные, медицинские, физико-технические и физико-математические науки, химия и науки о Земле). Будут организованы тематические секции для школьников по экологии, энергетике, культуре и краеведению.-0-