Международная научная конференция о современном развитии КНР прошла в БГУ

3 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Широкий спектр вопросов развития КНР обсудили на международной научной конференции "Современный Китай: построение социализма с китайской спецификой новой эпохи", которая была организована Республиканским институтом китаеведения имени Конфуция Белгосуниверситета. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал директор РИКК БГУ профессор Анатолий Тозик.

На пленарном заседании, которое открыл первый проректор БГУ академик Олег Ивашкевич, были рассмотрены темы развития социализма с китайской спецификой на современном этапе. Речь шла о направлениях белорусско-китайского стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества, а также об особенностях стратегической инициативы "Один пояс, один путь" как составной части внешней политики КНР. Интерес экспертов и специалистов вызвали выступление доцента МГИМО Алексея Бирюкова относительно полезных уроков опыта развития Китая в цифровую эпоху, научный доклад заведующей кафедрой международных экономических отношений ФМО БГУ доцента Натальи Юровой о политике реформ и открытости Китая и ее реализации в торгово-экономическом сотрудничестве с Беларусью, а также выступление заместителя директора Института иностранных языков Даляньского политехнического университета доцента Сунь Чэнчжи.

В числе обсужденных на конференции темы социально-экономической сущности и содержания социализма с китайской спецификой новой эпохи, а также рыночные и административные инструменты его построения. Конференция была разделена на пять секций. В частности, на факультете международных отношений БГУ основной была тема "Китай XXI века: поход к сообществу единой судьбы человечества". Секция в Институте бизнеса БГУ посвящалась экономическому потенциалу и стратегии развития КНР. На филологическом факультете обсуждались особенности развития образования и культуры этой страны. Обсуждение в Республиканском институте китаеведения имени Конфуция отражало приоритетные направления двустороннего сотрудничества между Беларусью и КНР. На историческом факультете работала Школа молодого китаеведа, в которой принимали участие белорусские и иностранные студенты, магистранты и аспиранты.

Анатолий Тозик отметил, что научные и научно-практические конференции БГУ, посвященные различным аспектам развития Китая, привлекают все большее внимание университетских и академических кругов как внутри страны, так и за ее пределами.-0-