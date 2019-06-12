Международная научная конференция "Операция "Багратион" пройдет в Минске 27-28 июня

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная научная конференция "Операция "Багратион", приуроченная к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, пройдет в Минске 27-28 июня, сообщил журналистам директор Института истории Национальной академии наук Беларуси Вячеслав Данилович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это масштабный международный научный форум, который соберет более ста участников из Армении, Азербайджана, Беларуси, Германии, Литвы, России. Мероприятие пройдет не только как научная конференция, но и как проект патриотической направленности, - рассказал Вячеслав Данилович. - Кроме ученых, в открытии конференции будут принимать участие представители учащейся молодежи, ветераны. Форум будет концентрировать усилия всех общественных и научных организаций, учебных учреждений по сохранению объективной памяти о событиях, связанных с 75-летием освобождения Беларуси от нацистских захватчиков".

На полях конференции будут работать выставки, организованные Институтом истории совместно с Национальным архивом Беларуси. "Это выставка документов, посвященная событиям освобождения территории Беларуси, будут выставлены и музейные экспонаты. Это все будет в свободном доступе, можно будет прийти в Национальную академию наук Беларуси, главный корпус и увидеть вещи и документы, связанные с событиями освобождения Беларуси от нацистских захватчиков", - отметил директор института.

Кроме того, 27 июня состоится передача в Центральную научную библиотеку имени Якуба Коласа НАН Беларуси подборки газеты "Красная Армия". Передавать ее будет директор немецкого издательства ENOS Клаус-Дитер Центграф. А вместе с Белорусским фондом мира 28 июня в Институте истории откроют стенд "В строю всегда, в памяти навечно". В рамках акции с одноименным названием фонд организовывает открытие таких стендов в различных организациях и учреждениях страны. Стенды посвящены людям, которые работали в этих организациях и участвовали в Великой Отечественной войне.

"Наш институт совместно с Государственным академическим университетом гуманитарных наук Российской академии наук, российским фондом "Историческая память" проводит конкурс научных трудов "Сожженые деревни: Хатынь и ее сестры", которые выполняют молодые исследователи Беларуси и России под руководством опытных ученых. Конкурс будет проходить до конца июля, его результаты будут подведены осенью во время очередной школы для молодых исследователей, посвященной событиям Великой Отечественной войны. Она также пройдет на базе Института истории НАН Беларуси", - подчеркнул Вячеслав Данилович.-0-