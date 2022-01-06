Международная научно-практическая конференция на тему белорусско-китайских отношений пройдет в БГУ

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная научно-практическая конференция "Три десятилетия белорусско-китайских отношений и создание сообщества единой судьбы человечества" пройдет 12 января в БГУ, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Мероприятие состоится на базе Республиканского института китаеведения имени Конфуция БГУ и посвящено 30-летию установления дипломатических отношений между Беларусью и Китаем. В конференции ожидается участие сопредседателей комиссий белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству, экспертов и ученых Национальной академии наук Беларуси, представителей Научно-исследовательского экономического института Министерства экономики, Белорусского института стратегических исследований, Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами, а также послов Республики Беларусь, в разные годы аккредитованных в Китае.

Китай на конференции будет представлять Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь Се Сяоюн, а в онлайн-формате - ученые и исследователи Китайской академии общественных наук, Шанхайской академии общественных наук, Ланьчжоуского университета финансов и экономики, Китайской ассоциации изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии.

Вниманию участников пленарного заседания будет представлено более 10 научных докладов, отражающих развитие белорусско-китайских отношений в том числе в таких сферах, как дипломатия, политика, торгово-экономическое и кредитно-инвестиционное, научно-гуманитарное и научно-техническое сотрудничество, взаимодействие СМИ, учреждений культуры и высшего образования двух стран.

Конференция состоится в онлайн/офлайн форматах. Ее организаторы - БГУ, посольство КНР в Беларуси и общество "Беларусь - Китай".-0-