Международная олимпиада по мировой экономике пройдет в Минске 6 декабря

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал открытой олимпиады по мировой экономике пройдет 6 декабря в Белорусском государственном университете, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Темой сезона станут международные инвестиции. "Олимпиада пройдет в студенческой и школьной лигах. Мероприятие направлено на выявление и поддержку одаренной молодежи, а также повышение уровня качества экономического образования", - отметили в БГУ.

Список финалистов среди студентов определится 5 декабря по итогам отборочного очного тура. Он включает тесты и задачи по мировой экономике. Конкурсантам предстоит показать знания в области международных экономических отношений, инвестиций, менеджмента и маркетинга, экономики зарубежных стран, организации, финансовых рынков, микроэкономики, макроэкономики.

Всего в отборочном туре за выход в финал поборются 20 команд и 20 индивидуальных участников из БГУ, Академии управления при Президенте Беларуси, БГЭУ, БНТУ, Белорусско-Российского университета, Брестского государственного технического университета, Витебского государственного технологического университета, Гродненского государственного университета имени Я.Купалы, Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины, Гомельского государственного университета имени П.О. Сухого, Брянского государственного университета имени академика И.Г. Петровского, Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, МГУ имени М.В. Ломоносова, СпбГУ, Санкт-Петербургского государственного экономического университета, Псковского государственного университета и Ярославского государственного университета имени П.Г. Демидова.

Финальный поединок пройдет в индивидуальном и командном зачетах.

В школьной лиге выступят восемь команд из лицея БГУ, столичных гимназий №10, №32, №75, Полоцкой государственной гимназии №1 имени Ф.Скорины, Брестского областного лицея имени П.М. Машерова, лицея Белорусско-Российского университета, Борисовского государственного политехнического колледжа и средней школы №53 Гомеля.

Всего на участие в мероприятии было подано 74 заявки от студенческих сборных, 119 - от студентов и 38 - от команд старшеклассников.

Организатором олимпиады выступает факультет международных отношений БГУ при поддержке Министерства иностранных дел Беларуси, Министерства экономики, Миссии Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси, Национального банка, Банка развития, Белорусского инновационного фонда, Национального агентства инвестиций и приватизации Беларуси.-0-