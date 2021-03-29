Международная олимпиада Social innovation пройдет в БГУ

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная олимпиада Social innovation пройдет 30 марта в БГУ. Организуется она в онлайн-формате на платформе Zoom. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Участниками станут 10 команд из Беларуси и России. Это представители БГУ, Белорусского государственного педагогического университета им. М.Танка, Брестского государственного университета им. А.С.Пушкина, Витебского государственного университета им. П.М.Машерова, Северо-Кавказского федерального университета.

"Состязание включает четыре конкурсных этапа. Студенты представят креативную визитку команды, презентацию социального проекта, решат ребусы по проблемам социально-психологической помощи населению. Кроме того, участникам необходимо будет методом мозгового штурма предложить идеи для решения проблемы, связанной с работой с социально уязвимыми слоями населения", - рассказали в пресс-службе.

Победителей наградят дипломами и ценными призами.

Организатором олимпиады выступает кафедра социальной работы и реабилитологии факультета философии и социальных наук БГУ. Мероприятие проводится второй раз с целью популяризации социальной работы как научного направления и стимулирования студентов к профессиональной социальной деятельности.-0-