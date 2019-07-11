Международная выставка-ярмарка BelTexIndustry пройдет в Минске 2-4 октября

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная выставка-ярмарка по оптовой продаже товаров легкой промышленности BelTexIndustry-2019 состоится в Минске с 2 по 4 октября, сообщили БЕЛТА организаторы.
Мероприятие пройдет в обновленном формате и будет представлять собой эффективную площадку для делового общения производителей, продавцов и покупателей из Беларуси, России и других стран.
Будут оборудованы зоны для переговоров и круглых столов. В программу включены деловые встречи, модные показы. Согласовывается приезд в белорусскую столицу иностранных спикеров, готовых поделиться передовым опытом.
Впервые планируется провести торгово-закупочную сессию для установления первичных деловых знакомств между компаниями. Переговоры с потенциальными торговыми партнерами организовываются по принципу "все со всеми".
BelTexIndustry - крупнейшая отраслевая выставка товаров легкой промышленности Беларуси. Ежегодно участниками выставки являются производители и поставщики изделий легкой промышленности, сырья, оборудования, фурнитуры и аксессуаров, а также дизайнеры, конструкторы, модельеры.
Организатор - Национальный выставочный центр "Белэкспо" при поддержке концерна "Беллегпром". Главная цель выставки - продемонстрировать возможности белорусских производителей. Ежегодно ее посещают более 4 тыс. человек.-0-
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