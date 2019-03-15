Международная выставка "Вода и тепло" пройдет в Минске 19-22 марта

На выставке "Вода и тепло". Фото из архива

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXI Международная специализированная выставка в области водо- и теплоснабжения "Вода и Тепло" пройдет в Минске с 19 по 22 марта, сообщили БЕЛТА организаторы.

Во время выставки более 150 компаний из разных стран продемонстрируют современные технологии и оборудование, позволяющие рационально использовать водо-, тепло- и энергопотребление в жилых и промышленных зданиях. Мероприятие также нацелено на укрепление деловых контактов и обмен опытом между проектными организациями, органами исполнительной власти, субъектами хозяйствования и индивидуальными предпринимателями, иностранными партнерами. В работе выставки примут участие представители Министерства жилищно-коммунального хозяйства, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерства энергетики, "Минскводоканала", "Белкоммунпроекта", Института жилищно-коммунального хозяйства НАН Беларуси и т.д.

Ключевым событием станет II Республиканский отраслевой конгресс "Эффективное тепло- и водоснабжение в Республике Беларусь", который пройдет с 19 по 20 марта. Эксперты обсудят пути решения актуальных проблем в теплоснабжении, обеспечении населения качественной питьевой водой, создании благоприятной окружающей среды. В конгрессе примут участие представители профильных министерств и ведомств, отраслевых союзов и ассоциаций, руководители научных и общественных организаций, представители бизнес-сообщества и специализированные СМИ.

Выставка будет организована на конькобежном стадионе "Минск-Арены". Организатором является выставочное предприятие "Экспофорум" при поддержке Министерства жилищно-коммунального и Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.-0-