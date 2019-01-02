Международная выставка "Здравоохранение Беларуси-2019" пройдет 12-15 марта в Минске

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная специализированная выставка "Здравоохранение Беларуси - 2019" пройдет 12-15 марта в Минске, сообщили БЕЛТА организаторы.

Это главное событие страны в области медицины и здравоохранения, которое рассматривается как ключевое для демонстрации новых достижений и разработок, встреч с партнерами и потенциальными клиентами, общения с компетентными специалистами и администрациями медицинских учреждений.

Участниками выставки станут мировые и белорусские лидеры медицинской и фармацевтической промышленности, разработчики новых технологий диагностики и лечения заболеваний. Они презентуют широкий круг продукции - от медицинской техники, оборудования, инструментов, материалов до предметов ухода и гигиены. Кроме масштабной экспозиции, будет организована и обширная деловая программа. В 2018 году на выставке продемонстрировали свою продукцию и технологии более 240 экспонентов из 17 стран.

Форум направлен на повышение качества медицинского обслуживания населения, эффективности и инновационности национальной системы здравоохранения, развитие отечественной фармацевтической промышленности и производства медицинского оборудования, укрепление международного сотрудничества в медицинской сфере.

Организатором выступает Министерство здравоохранения совместно с ЗАО "Техника и коммуникации".-0-