Международное право и стоматология традиционно востребованы у абитуриентов

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. У абитуриентов, поступающих в высшие учебные заведения, традиционно наиболее востребованными специальностями остаются "международное право" и "стоматология", сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович.

"Наиболее востребованными специальностями, что показывают высокие проходные баллы при поступлении на обучение за счет средств бюджета, в этом году были "международное право" в Белорусском государственном университете (385), "стоматология" в Белорусском государственном медицинском университете (370), "информационные системы и технологии (в игровой индустрии)" в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники (364), "психология" в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка (337), "романо-германская филология" в Могилевском государственном университете имени А.А. Кулешова (370), "организация движения и обеспечение полетов на воздушном транспорте" в Белорусской государственной академии авиации (360)", - рассказал Сергей Касперович.

Высокая конкурсная ситуация сложилась и при приеме по специальностям "финансы и кредит" в Витебском государственном технологическом университете (328), "программное обеспечение информационных технологий" в Белорусском национальном техническом университете (339), "фармация" в Витебском государственном медицинском университете (357), "лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (внешнеэкономические связи)" в Белорусском государственном экономическом университете (358).

На платной основе в лидерах остались, причем с такими же проходными баллами, специальности "международное право" в Белорусском государственном университете (385), "стоматология" в Белорусском государственном медицинском университете (370). Высокие баллы требуются и для зачисления на специальность "логопедия" в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка (316), "таможенное дело" в Белорусском государственном университете транспорта (336), "экономическая информатика" в Белорусском государственном экономическом университете (346).

"4 августа завершился прием документов на все формы получения высшего образования за исключением заочной формы на сельскохозяйственных специальностях, который будет проводиться с 15 ноября (планируется принять около 3 тыс. человек, из них за счет средств бюджета - 730). По предварительным данным на сегодняшний день, для получения высшего образования I ступени будет принято около 50,6 тыс. человек, из них за счет средств бюджета - 25,8 тыс., на платной основе планируется принять 24,8 тыс. (зачисление завершится 6 августа)", - отметил начальник главного управления.

По словам Сергея Касперовича, при планировании цифр приема в этом году были увеличены объемы подготовки по медицинским специальностям, специальностям IT-профиля, а также физической культуры и спорта. Плановые показатели по всем этим направлениям выполнены полностью.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке