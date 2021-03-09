Международное правоохранительное сотрудничество должно быть вне политики - Кубраков

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. 14-й Конгресс ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию проходит с 7 по 12 марта в городе Киото (Япония). Делегацию Беларуси на крупном международном форуме возглавляет министр внутренних дел Иван Кубраков, сообщили БЕЛТА в МВД.

"Мы подчеркиваем важность укрепления международного сотрудничества в сфере борьбы с незаконным наркооборотом, нелегальной миграцией, торговлей людьми, терроризмом, экстремизмом, коррупцией, киберпреступностью, отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Вместе с тем в фокусе внимания должны находиться и новые формы организованной преступности, использующей новые финансовые инструменты", - отметил в своем видеообращении Иван Кубраков.

Министр обратил внимание: в последние годы обстановка в мире серьезно изменилась. Стремительно растет число внутренних и региональных конфликтов, разрушающих мировые человеческие ценности и сеющих раздор в обществе. Новые криминальные сети взаимосвязаны и организованны. Любые стратегии противодействия преступности, иным вызовам и угрозам современной цивилизации не помогут отдельно взятому государству полностью изжить эти явления.

"В нынешних условиях обеспечение международного мира и безопасности, преодоление угроз требуют концентрации осмысленных и целенаправленных усилий всего человечества. Международное правоохранительное сотрудничество должно быть вне политики и учитывать национальные особенности. Обеспечивая защиту людей в каждой отдельной стране, мы создаем основу безопасности всего мирового сообщества", - подчеркнул Иван Кубраков.

Данные форумы проводятся раз в пять лет, начиная с 1955 года. Беларусь участвовала в трех из них. На нынешнем конгрессе обсуждаются стратегии предупреждения преступности в целях социального и экономического развития, интегрированные подходы к решению проблем, с которыми сталкивается система уголовного правосудия, перспективы международного технического содействия государствам в борьбе с терроризмом и новыми видами преступлений.

Во время конгресса также будет принята Киотская декларация, проект которой объединяет основные тенденции преступности и мероприятия по ее профилактике, включая использование новых технологий для борьбы с преступностью, противодействие коррупции и легализации доходов, полученных преступных путем, международное правоохранительное и антитеррористическое сотрудничество.-0-