Международное сообщество должно активнее координировать усилия по дальнейшей борьбе с терроризмом - Воронков

3 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Международное сообщество должно активнее координировать усилия по дальнейшей борьбе с терроризмом. Об этом заявил журналистам заместитель генерального секретаря Контртеррористического управления ООН Владимир Воронков, передает корреспондент БЕЛТА.

В настоящее время социальные сети, современные технологии все активнее используются в том числе, в террористических целях. Именно поэтому всему мировому сообществу, Организации Объединенных Наций предстоит координировать свою работу с учетом новых реалий с тем, чтобы достичь эффективности в борьбе с угрозами терроризма, заявил Владимир Воронков.

Он отметил важную роль Беларуси в организации международной конференции высокого уровня "Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых возникающих технологий", которая 3-4 сентября проходит в Минске.-0-