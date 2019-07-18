Международное сотрудничество СК Армении, Беларуси, России обсудили в Красноярске

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четвертое совместное заседание коллегий следственных комитетов Армении, Беларуси, России состоялось сегодня в Красноярске в конгресс-холле Сибирского федерального университета, сообщили БЕЛТА в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета Беларуси.

Основной темой мероприятия стало обобщение практики международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. На актуальность проблемы противостояния трансграничной преступности и необходимость эффективной координации действий следственных ведомств обратил внимание председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич. "Появляются и стремительно нарастают принципиально новые негативные явления и угрозы, обусловленные разнообразными объективными и субъективными геополитическими, экономическими, социальными и иными факторами. Более четкая координация действий всех правоохранительных органов, определение новых направлений сотрудничества и взаимодействия являются наиважнейшими задачами", - отметил он.

В свою очередь коллеги рассказали о результатах межведомственного взаимодействия в рамках оказания правовой помощи по уголовным делам, а также предложили конкретные меры по усовершенствованию деятельности в данной сфере. По результатам дискуссии подписаны итоговые документы.

Следственными комитетами Беларуси и России подписана программа сотрудничества в научно-образовательной сфере на 2020-2022 годы. Ею закрепляется продолжение практики направления сотрудников двух ведомств для повышения квалификации в соответствующих образовательных организациях, а также взаимного приглашения для участия в научно-практических конференциях.

В частности, с 2015 года в учреждениях образования Следственного комитета России прошли обучение на курсах повышения квалификации более 70 сотрудников Следственного комитета Беларуси. В свою очередь с 2018 года в Минске на базе института переподготовки и повышения квалификации судей, работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции Белорусского государственного университета прошли обучение 16 представителей Следственного комитета России по девяти образовательным программам.

На заседании присутствовали главы ведомств и представители подразделений международного сотрудничества следственных комитетов Армении, Беларуси и России. Кроме того, впервые для участия в заседании был приглашен представитель Генеральной прокуратуры Казахстана.-0-