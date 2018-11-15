Международному сообществу интересен опыт Беларуси по контролю за виртуальными активами - Нечаев

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в вопросах контроля за виртуальными активами занимает передовые позиции среди стран Евразийской группы по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма (ЕАГ), и этот опыт интересен мировому сообществу. Такое мнение высказал журналистам исполнительный секретарь ЕАГ Владимир Нечаев во время пленарного заседания организации в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Нечаев подчеркнул, что ЕАГ работает в соответствии со стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые являются обязательным документом для исполнения всеми государствами мира. В сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма действуют 40 рекомендаций. В случае их несоблюдения к государствам могут применяться меры от постановки на процедуру усиленного мониторинга до включения в "черный" или "серый" список.

"ФАТФ вплотную занялась проблематикой виртуальных активов, к февралю будут подготовлены предложения по изменению 15 рекомендаций, в том числе по работе с виртуальными валютами. "Беларусь идет несколько впереди других наших стран по регулированию, проработке этого вопроса. Потому белорусский опыт очень интересен", - сказал Владимир Нечаев.

Он напомнил, что пленарные заседания ЕАГ проходят два раза в год. Встреча в Минске стала не только площадкой для диалога, но и значима с точки зрения проводимой оценки "антиотмывочной" системы республики. "Мы провели семинар для частного сектора и надзорных органов, чтобы они могли услышать о важности рассматриваемых проблем, о том, на какие аспекты стандартов ФАТФ обратить внимание. Думаю, что это было очень полезное мероприятие не только для ЕАГ, но в первую очередь для Беларуси", - добавил Владимир Нечаев.

Основной этап оценки состоится в марте 2019 года, позитивная оценка будет способствовать повышению кредитных и иных рейтингов. Предыдущая оценка национальной "антиотмывочной" системы Беларуси проводилась 10 лет назад и в целом имела положительные результаты.

Также на пленарном заседании широко обсуждалось такое направление, как борьба с финансированием терроризма. "Наш регион, особенно страны Центральной Азии, более уязвимы. В Беларуси же риск минимальный, тем не менее это наша общая проблема и задача", - считает исполнительный секретарь ЕАГ.

Евразийская группа по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма является международной межправительственной организацией. Образована в 2004 году в целях обеспечения эффективного взаимодействия на региональном уровне и интеграции государств - членов ЕАГ в международную систему противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в соответствии с общепризнанными международными стандартами в указанной сфере деятельности. Членами ЕАГ являются девять стран: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Пленарное заседание в Минске собрало около 250 участников из государств - членов ЕАГ, а также государств и международных организаций, имеющих статус наблюдателя в организации.-0-