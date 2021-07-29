Международные эксперты дали оценку готовности Беларуси к использованию ВИЭ

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные эксперты дали оценку готовности Беларуси к использованию возобновляемых источников энергии, сообщили БЕЛТА в Департаменте по энергоэффективности Госстандарта.

Сегодня состоялся онлайн-запуск обзора Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) "Оценка готовности Беларуси к использованию возобновляемых источников энергии". Беларусь обратилась к агентству с просьбой провести данное исследование. Оно проводилось в сотрудничестве с Государственным комитетом по стандартизации, Минприроды, Минэнерго, Национальным статистическим комитетом и другими заинтересованными государственными органами и общественными организациями. В нем представлены ключевые аспекты текущего состояния развития энергетического сектора. Кроме того, предложены значимые кратко- и среднесрочные меры по совершенствованию законодательных и ведомственных требований с целью перспективного наращивания использования ВИЭ, снижения зависимости Беларуси от поставок углеводородных топливно-энергетических ресурсов из-за ее пределов.

"Данная работа была выполнена не только с использованием официальных информационных и статистических материалов и публикаций, но и в тесном взаимодействии с представителями межминистерской рабочей группы по подготовке обзора, которые содействовали выявлению возможностей и выработке решений для увеличения использования возобновляемых источников энергии", - отметили в департаменте.

Заместитель председателя Госстандарта - директор Департамента по энергоэффективности Михаил Малашенко отметил, что Беларусь признает ключевую роль современных энергоэффективных и углеродонейтральных технологий в успешном экономическом развитии каждой страны и всего мирового сообщества. Страна непрерывно проводит модернизацию и внедряет инновации в энергетическом секторе, включая меры по развитию возобновляемой энергетики и замещению ископаемого топлива возобновляемыми источниками энергии. "Проводимая работа направлена на создание благоприятных условий для жизни граждан, повышение конкурентоспособности национальной экономики, снижение негативного воздействия на окружающую среду и выполнение своих внутренних и международных обязательств и целей", - подчеркнул он.

Михаил Малашенко обратил внимание на то, что для Беларуси взгляд со стороны на данную проблему очень важен. В обзоре отражены проблемные вопросы, которые необходимо решить. А главная ценность данной работы, по его мнению, в том, что в ней содержится описание факторов, сдерживающих развитие возобновляемой энергетики, и меры для ускорения этого процесса.

Заместитель председателя Госстандарта - директор Департамента по энергоэффективности выразил благодарность IRENA за подготовку обзора и отметил, что страна рассчитывает на дальнейшее плодотворное сотрудничество с агентством.-0-