Международные эксперты обсудят онлайн адаптацию бизнеса и стартапов к новым реалиям

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-конференция Venture Day Minsk 2020 пройдет в белорусской столице 16 апреля. В программе предусмотрены выступления 14 спикеров из стран Европы и США, включая лидеров ведущих белорусских стартап-компаний, сообщили БЕЛТА организаторы.

В программе пять тематических блоков. Эксперты поделятся опытом адаптации к внезапным изменениям в условиях нынешнего кризиса. "Угроза пандемии за считанные недели перестроила целые отрасли экономики, общественные институты, бизнес-процессы, вернула границы между странами. При этом будущее остается совершенно непредсказуемым. Известно лишь, что будущее человечества будет основано на инновациях и технологических решениях, которые разрабатываются сегодня", - отмечают организаторы форума.

Во время конференции речь пойдет о новых бизнес-моделях, знаниях и навыках, которые будут востребованы в обозримом будущем, а также об изменениях в сфере венчурных инвестиций. Кроме того, запланирован конкурс стартап-питчей. Десять финалистов будут презентовать свои проекты международному жюри онлайн.

Основатель и генеральный директор Belbiz, Imaguru Татьяна Маринич отметила, что первоначально тема конференции Venture Day Minsk была другой. Ее изменили на Startup world. The new normal, сфокусировавшись на ближайшем будущем, реалиях жизни стартапов в период перемен и адаптации к ним. "В новом будущем все будет по-другому: старые бизнес-модели станут недееспособны, актуальными станут новые продукты и услуги, каналы и способы продаж. Новым реалиям потребуются новые лидеры, знания и навыки. Все это уже сегодня находит отражение в бизнесе, стартапах и инвестициях. Мы предлагаем белорусскому и мировому сообществу вместе попытаться порассуждать о том, какое завтра нас ожидает, и о том, как мы к нему можем подготовиться", - сказала Татьяна Маринич.

Участие в онлайн-конференции бесплатное. Организаторы - стартап-хаб Imaguru, группа компаний Belbiz при поддержке USAID.-0-