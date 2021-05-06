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06 мая 2021, 14:26

Международные эксперты обсуждают в БГУФК подготовку спортивного резерва в хоккее

Фото из архива
Фото из архива

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном университете физической культуры начала работать международная научно-практическая конференция, посвященная актуальным вопросам подготовки спортивного резерва в хоккее, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

"Конференция, которую мы открываем сегодня, вобрала в себя все передовые методики развития хоккея на современном этапе и, я уверен, будет полезна специалистам любого уровня подготовки. Хоккей приобретает все более интернациональный характер: мы видим успешную интеграцию подходов русской, североамериканской, шведской и других хоккейных школ, - отметил председатель ФХБ Дмитрий Басков. - Подобный обмен знаниями и накопленным опытом в конечном итоге призван сделать нашу любимую игру - хоккей - лучше и интереснее",- добавил он.

Во время мероприятия в ведущем спортивном вузе страны открыли специализированный учебный класс по хоккею с шайбой. Оформлением и техническим оснащением аудитории занимались специалисты Федерации хоккея Беларуси.

"Программа конференции планировалась за полгода в партнерстве с Федерацией хоккея. В ней есть как теоретическая часть, так и практические занятия, которые пройдут на минских аренах. Это отличный пример того, как сотрудничество учреждения образования и спортивной федерации может обеспечить возможности для продолжения профессионального роста как начинающим, так и уже опытным специалистам", - сказал ректор БГУФК Сергей Репкин.

В работе форума принимают участие эксперты из Беларуси, России, Бельгии, Израиля, Казахстана, Словакии, США, Чехии, Японии и других стран. Во время двухдневной программы участники конференции (тренеры, эксперты-практики, представители федераций) выступят с докладами, проведут мастер-классы и круглые столы, где представят свои разработки по организации учебно-тренировочного процесса и его научного сопровождения, расскажут о своих историях успеха и личном опыте, обсудят перспективы развития юных хоккеистов.-0-

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