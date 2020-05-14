Международные Кирилло-Мефодиевские чтения переносятся на осень

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXVI Международные Кирилло-Мефодиевские чтения "Миссия Церкви в переломные моменты истории. К 75-летию Великой Победы" переносятся на осень. Такая информация размещена на официальном портале Белорусской православной церкви, сообщает БЕЛТА.

Точная дата будет сообщена дополнительно. Первоначально мероприятие было запланировано на 26-28 мая.

Сообщается также, что регистрация на конференцию продлена до 1 августа. "Организаторы форума выражают благодарность всем, кто уже зарегистрировался и прислал тексты докладов. За дополнительной информацией можно обратиться в оргкомитет по электронной почте: kmchtenia@gmail.com", - отметили в БПЦ.-0-