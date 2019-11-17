Международные наблюдатели высоко оценивают безбарьерную среду на избирательных участках в Беларуси

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безбарьерная среда, созданная на участках во время выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва, заслужила высокую оценку наблюдателей от МПА СНГ. Акцент на этом в беседе с журналистами сделал член Комитета Совета Федерации России по науке, образованию и культуре Александр Вайнберг, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Вайнберг обратил внимание на условия, которые созданы на участках для голосования для людей с инвалидностью. "К ним особое отношение", - отметил он. Так, для колясочников оборудованы отдельные, более широкие кабинки для голосования. Людям с ограниченными физическими возможностями помогают волонтеры.

Члена Комитета Госдумы РФ по делам Содружества, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбека Тайсаева созданная в Беларуси безбарьерная среда на участках также впечатлила. Он рассказал, что более 20 раз посещал разные страны в составе наблюдательных миссий и нигде не видел ничего подобного.

Нарушений на выборах миссия МПА СНГ не фиксирует. Наблюдатели отмечают четкую работу избирательных комиссий, доброжелательную атмосферу на участках.-0-