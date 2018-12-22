Международные посылки в Беларуси смогут декларировать их получатели

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси международные почтовые отправления смогут декларировать их получатели, сообщил сегодня журналистам первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Владимир Орловский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Указом о таможенном регулировании установлена возможность декларирования почтовых отправлений их получателями. Например, если иностранным отправителем были неверно указаны сведения о товарном вложении в посылке, получатель может их уточнить путем подачи пассажирской декларации", - сказал Владимир Орловский.

Например, если на посылке продавец указал "плейер mp3" вместо мобильного телефона или колонки, то в таких случаях почта будет информировать получателя о том, что можно уточнить предмет. После подачи обычной пассажирской декларации таможня сможет оформить такой товар. "Ранее такие отправления подлежали возврату отправителю, что влекло не получение уже приобретенных товаров, переписку с интернет-магазинами, а также дополнительные расходы РУП "Белпочта". В 2018 году осуществлен возврат более 50 тыс. почтовых отправлений", - отметил первый заместитель председателя ГТК.

Указом увеличиваются действующие сегодня нормы беспошлинного ввоза для международных почтовых отправлений и экспресс-отправлений. Вводится комбинированная норма. Беспошлинная норма при разовом получении товара сохранилась: стоимость до 22 евро и вес до 10 кг, но в течение месяца можно получить беспошлинно до 200 евро и 31 кг. Новые нормы направлены на стимулирование налоговых поступлений от деятельности национального почтового оператора.

Также важным нововведением указа является предоставление дополнительной поддержки гражданам, страдающим отдельными заболеваниями. Перечень этих заболеваний установит правительство. Указом предоставлена льгота по таможенным платежам для товаров медицинского назначения и диетического лечебного питания, пересылаемых почтой (в пределах норм беспошлинного ввоза, установленных на уровне Евразийского экономического союза). С 1 января 2019 года такая норма будет составлять 500 евро и 31 кг.-0-