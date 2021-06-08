Международные соревнования по пожарно-спасательному спорту стартовали в университете МЧС

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные соревнования по пожарно-спасательному спорту на Кубок Белорусской федерации пожарно-спасательного спорта стартовали сегодня в Университете гражданской защиты МЧС. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель университета Андрей Садовский.

На старт выйдут спортсмены из девяти команд, представляющих областные и минское городское управления МЧС, а также две команды Университета гражданской защиты. Кроме того, в международном зачете на соревнованиях выступят женская и мужская сборные команды России, а также женская и мужская сборные команды Беларуси.

Сегодня состоялись опробование спортивных снарядов, жеребьевка, заседания мандатной комиссии и судейской коллегии. 9 июня будут выявлены сильнейшие в подъеме по штурмовой лестнице на этажи учебной башни, 10 июня - в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями и пожарной эстафете 4х100 метров, а 11 июня - в боевом развертывании. Итоги Кубка подведут 11 июня.

Пройдет и прямая трансляция соревнований. Посмотреть ее можно на трех платформах Белорусской федерации пожарно-спасательного спорта - Youtube-канале, группе "ВКонтакте" и официальной странице федерации на сайте МЧС.-0-