Международный благотворительный фонд Parimatch Foundation в Беларуси: спорт – это инструмент здоровья и социализации детей

Международная компания Parimatch адаптирует социальные инициативы под потребности локальных сообществ в тех регионах, где ведет свою деятельность. При этом соблюдаются основные векторы глобальной стратегии устойчивого развития.

15 октября на территории Беларуси начал работать международный благотворительный фонд Parimatch Foundation. Его деятельность является частью глобальной стратегии устойчивого развития холдинга Parimatch.

Программы Фонда – "Yes, I can!" и "Спортивный наставник", по которым уже активно ведется работа в Беларуси, ориентированы на развитие детей через спорт и образование. "Наши программы направлены на то, чтобы новое поколение было здоровым физически и ментально. Вкладывая ресурсы и средства в развитие детей, мы сокращаем количество тех, кто потенциально может попасть в социально незащищенную группу населения позже и кого общество вынуждено будет поддерживать. Важно, что во всех наших программах спорт – это инструмент, благодаря которому дети развивают свои лучшие качества и становятся значимыми членами общества", – рассказала президент международного благотворительного фонда Parimatch Foundation Екатерина Белорусская.

"Yes, I can!" – комплексная программа, нацеленная на поддержку детей с инвалидностью и особенностями ментального развития через вовлечение их в спорт. В ее рамках фонд планирует работать в нескольких направлениях:

- Организация инклюзивных тренировок в различных видах спорта с вовлечением смешанных групп детей по всей стране. В текущем 2021 году Фонд сфокусируется на доступности занятий спортом и активного досуга для всех детей, вне зависимости от географии, достатка, инвалидности.

Один из масштабных проектов при поддержке Parimatch Foundation в рамках данного направления – "Яблочко" – призван помочь детям в лечении сколиоза. В сентябре 45 детей из Могилевской санаторной школы-интерната под патронатом профессионального лучника начали занятия адаптивной стрельбой из лука, что поможет сделать лечение в разы эффективнее. В Гомеле совместно со спортивным клубом дзюдо PRIDE Parimatch Foundation открыл четыре группы для детей с инвалидностью и особыми образовательными потребностями. Сегодня там занимаются более 60 детей.

В планах – открытие групп по скандинавской ходьбе и инклюзивному плаванию в Бресте, а также обучение бочче (игра с мячом) в Мозыре. На сегодняшний день это один из самых быстро развивающихся видов спорта для людей с инвалидностью, в него можно играть даже с тяжелейшими формами поражения центральной нервной системы и травмами позвоночника. С 2022 года Фонд планирует начать работу над формированием безбарьерной среды в спорте и добавить новые векторы деятельности.

- Комплексная работа с учителями, преподавателями физкультуры, тренерами: от формирования комьюнити до создания образовательных продуктов для педагогов.

- Социальный диалог: социальная реклама и точечные действия по промо инклюзивного подхода в спорте и доступности физически активного досуга для детей.

"Национальный паралимпийский комитет Беларуси является активным участником международного паралимпийского движения. Белорусские паралимпийцы принимают участие в национальных и международных соревнованиях. Я вижу, как тенденция к развитию инклюзии находит поддержку на всех уровнях – начиная от общественных объединений и заканчивая государственными органами. Общество избавляется от дискриминационных представлений, что у людей с инвалидностью есть некое табу на занятия спортом", – говорит Николай Шудейко, председатель Паралимпийского комитета Беларуси.

Команда фонда уверена, что для детей, попавших в сложные жизненные обстоятельства, особое значение имеет наставник – человек, который станет вдохновителем, примером для подражания не только в зале, но и в жизни. Еще одна программа, направленная на развитие уверенности, а также физических и социальных навыков детей, – "Спортивный наставник". Программа предоставляет возможность бесплатно заниматься спортом детям социально уязвимых категорий.

В мае этого года совместно с футбольной школой FC Uni Minsk 23 ребенка из детских социальных учреждений (Детский дом №5 и Детский городок Ленинского района г. Минска) получили возможность бесплатно заниматься футболом в спортивной секции. С сентября благодаря поддержке Parimatch Foundation два десятка детей из многодетных семей начали занятия баскетболом в группах Детской баскетбольной академии.

В ближайшее время для благополучателей дополнительно будет открыто посещение бесплатных тренировок по футболу, хоккею, гандболу и баскетболу.

Тренер по футболу Роман Лазерко рассказывает, что его секцию посещают и мальчики, и девочки в возрасте от 7 до 10 лет. Роман говорит: "Хотя я давно тренирую детей, но это первый мой опыт тренировок с ребятами из детского дома. Помимо физического развития, занятия спортом дают детям внимание, которого им так не хватает. В частности, на тренировках мы можем вместе находить выход из конфликтной ситуации, которая беспокоит детей. Поддержать ребенка – это очень важно".

Каждая инициатива Parimatch Foundation реализуется по принципу объединения усилий государственных структур, общественных организаций и ответственного бизнеса во благо детей. Президент фонда подчеркнула, что именно эта синергия позволяет внедрять, а со временем и масштабировать реализуемые программы. "Я поздравляю команду Parimatch Foundation Беларусь с началом работы. Уверена, что и в этом регионе мы сможем вносить свою лепту в развитие общества через развитие детей. Каждый из нас знает, что наша цель амбициозна, ее достижение требует значительных, а главное, системных усилий. Мы к этому готовы! Надеюсь, Parimatch Foundation обретет надежных партнеров в Беларуси, вместе с которыми мы сможем реализовывать наши программы по всей стране", – заключила Екатерина Белорусская.

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