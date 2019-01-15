Международный бренд ITGLOBAL.COM (ранее "ИТ-ГРАД") выходит на белорусский рынок услуг Managed IT

Группа компаний "ИТ-ГРАД" в конце 2018 года продала облачный бизнес - крупнейшего поставщика IaaS в России - компании МТС, крупнейшему российскому телекоммуникационному оператору и провайдеру цифровых услуг. На рынке облаков МТС представлена провайдером #CloudMTS, с которым будут постепенно интегрированы облачные активы "ИТ-ГРАД".

В периметр сделки вошли компании ООО "ИТ-ГРАД 1 Клауд", ООО "Энтерпрайз Клауд", а также два казахстанских представительства ТОО "1 Клауд" и ТОО "ИТ-ГРАД", специализирующиеся на предоставлении облачных услуг и входящие в одноименную группу компаний "ИТ-ГРАД".

Товарный знак "ИТ-ГРАД", под которым облачные сервисы предоставляются крупным компаниям, и товарный знак 1cloud, известный малому и среднему бизнесу, будут использоваться в Республике Беларусь, России и Казахстане, и в дальнейшем перейдут под бренд #CloudMTS.

Активы группы компаний "ИТ-ГРАД", не вошедшие в периметр сделки, с 2019 года будут развивать другие направления деятельности под международным брендом ITGLOBAL.COM. В список услуг группы входят сервисы Managed IT, функциональный ИТ-аутсорсинг и системное администрирование, поставка, инсталляция и поддержка серверного, сетевого оборудования и систем хранения данных.

На рынках России, Казахстана и ряда других стран ближнего зарубежья ITGLOBAL.COM будет предоставлять облачные сервисы по модели IaaS в партнерстве с провайдером #CloudMTS. На зарубежных рынках за пределами этих стран ITGLOBAL.COM будет предоставлять собственные облачные сервисы по модели IaaS.

На текущий момент развернуты облачные площадки в Республике Беларусь и Нидерландах. В программе развития ITGLOBAL.COM на 2019 год запланировано открытие новых локаций и офисов продаж в более чем 10 странах мира, среди которых Великобритания, Турция, Китай, США и Индонезия.

В России основным приоритетом компании будет расширение интеграторского направления и развитие ИТ-аутсорсинга и услуг Managed IT поверх оборудования заказчиков или виртуальных дата-центров международных облачных поставщиков.

Также ITGLOBAL.COM продолжит заниматься продажей оборудования и программного обеспечения собственной разработки. Группа активно инвестирует средства в развитие собственных продуктов: SaaS-решение для поддержки бизнес-процессов корпораций (IT, HR, Facilities), собственный стек технологий виртуализации, специализированные решения для операторов связи (DPI, BRAS, CGNAT).

Расширяя границы своего присутствия, ITGLOBAL.COM получит возможность предлагать клиентам распределенные и комплексные решения по всему миру от единого поставщика.

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