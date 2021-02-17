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17 февраля 2021, 19:55

Международный договор о научно-техническом сотрудничестве предложили разработать в ЕАЭС

Во время заседания. Фото ЕЭК
Во время заседания. Фото ЕЭК

17 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Инициатива о разработке в Евразийском экономическом союзе международного договора о научно-техническом сотрудничестве выдвинута сегодня на втором заседании Президиума Научно-технического совета при председателе Коллегии Евразийской экономической комиссии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

На заседании обсуждалось научное сопровождение стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, инновационные проекты, которые могли бы обеспечить модернизацию экономики всего союза, а также вовлечение в эту работу молодежи и вузов. Как подчеркнул председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович, комиссия придает огромное значение взаимодействию с научным сообществом. "Мы в коллегии рассчитываем, что наш совет сможет генерировать передовые идеи и проекты сотрудничества. Перед нами стоит задача содействовать максимальной самодостаточности союза путем объединения усилий всех государств. Надо задействовать механизмы мотивации бизнес-сообщества на создание совместных компаний, стимулировать экспорт и рациональное сокращение импорта", - сказал он.

Михаил Мясникович предложил использовать науку и ее интернациональность, чтобы создавать своего рода цементирующие центры евразийской интеграции и популяризировать через науку идею евразийского сотрудничества, делая ЕАЭС привлекательным интеграционным объединением. "Считаем целесообразным разработать проект международного договора о научно-техническом сотрудничестве в ЕАЭС, который может стать реальным экономическим инструментом. О первых подходах можно было бы поговорить на заседании Высшего Евразийского экономического совета в мае текущего года", - отметил он.

Член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев рассказал о тех направлениях стратегии-2025, в реализации которых ЕЭК особенно нужна помощь научного сообщества. В частности, это стимулирование совместных научно-исследовательских работ, формирование гибких механизмов целевого содействия экономическому развитию, выстраивание эффективной системы управления кооперационными проектами. "В стратегию-2025 также заложено расширение экономического сотрудничества в образовании, здравоохранении, туризме и спорте. Рассчитываем на вашу активную поддержку в этом", - отметил он.

Участники заседания высказали свои предложения о взаимодействии в сфере науки в странах ЕАЭС. В частности, была единодушно поддержана инициатива подготовить международный договор о научно-техническом сотрудничестве в ЕАЭС. Заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Александр Кильчевский выразил готовность разработать концепцию такого договора.-0-

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