Международный экологический институт БГУ вошел в рейтинг UI GreenMetric 2020

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный государственный экологический институт имени А.Д.Сахарова БГУ единственный от Беларуси представлен в экологическом рейтинге UI GreenMetric 2020. Институт расположился на 796-м месте из 912 ранжированных учреждений образования из 84 стран. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Рейтинг ежегодно обновляется международным рейтинговым агентством GreenMetric (Индонезия) для оценки причастности вузов к развитию зеленой инфраструктуры. В частности, анализ проводится по 6 критериям: окружающая среда и инфраструктура, энергия и климатические изменения, отходы, транспорт, вода, образование и исследования. Учитывается потребление и экономия энергии, рациональное использование водных ресурсов, хранение и переработка отходов, качество озеленения территорий, наличие транспортных средств, количество опубликованных научных работ по экологической проблематике и учебных дисциплин, связанных с устойчивым развитием.

Тройку лидеров рейтинга составили Вагенингенский университет (Нидерланды), Оксфордский университет и Ноттингемский университет (Великобритания). Среди российских вузов представлен 51 университет. Лучшие позиции в рейтинге заняли Российский университет дружбы народов (42), Сибирский федеральный университет (122) и Пермский государственный национальный исследовательский университет (153).

Представленность в рейтинге позволяет участникам обмениваться практическим опытом по реализации программ устойчивого развития, а также принимать участие в научных мероприятиях, организуемых международным агентством GreenMetric.

Международное рейтинговое агентство GreenMetric учреждено в 2010 году по инициативе Индонезийского университета для привлечения внимания академической общественности к проблемам окружающей среды. В рейтинге используется концепция экологической устойчивости, включающая экономический, социальный и экологический элементы. Экономический подразумевает разумное потребление, социальный - образование и общественную вовлеченность, а экологический - контроль и снижение уровня загрязнений.

Ежегодно растет количество и расширяется география стран-участниц рейтинга. Так, в 2017 году были ранжированы 619 университетов из 76 стран, а в 2020 - 912 вузов из 84 стран.-0-