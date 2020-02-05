Международный фестиваль мобильного кино VOKA Smartfilm открывает свой девятый сезон

В этом году событие пройдет под слоганом "Сезон (не)обычных историй".

Как и в предыдущих сезонах, участники конкурсной программы могут сами выбрать тему, не будет и жанровых номинаций. Обязательных критериев, которым должны соответствовать конкурсные работы, всего два:

1. Съемка на камеру мобильного устройства;

2. Общая продолжительность фильма не более 10 минут.

"В этом году мы решили предоставить участникам фестиваля максимальную свободу выбора – чтобы в итоге увидеть и показать нашим зрителям по-настоящему интересные, необычные, непохожие друг на друга конкурсные работы. Авторы смогут сами решать, что им ближе: увидеть необычное в обыденном или придумать свой собственный сюжет, смоделировать реальность или зафиксировать ее. В этой свободе творческого поиска, на наш взгляд, отражена вся уникальность мобильного кино. И мы надеемся, что воспользоваться такой возможностью будет интересно участникам из самых разных стран", – отметил заместитель генерального директора компании А1 по цифровым платформам и контенту Антон Бладик.

Заявки на участие будут приниматься с 5 февраля по 21 марта.

Профессиональное жюри определит обладателей статуэток за первое, второе и третье места. Ценными призами для победителей станут различные модели смартфонов. А лучший фильм-участник конкурсной программы удостоят Гран-при фестиваля мобильного кино VOKA Smartfilm. Его автор получит денежный приз в размере 3000 рублей.

В состав профессионального жюри, которое будет оценивать конкурсные работы, вошли сразу семь экспертов в области кино. Это киновед, директор программы игрового кино фестиваля "Лiстапад" Игорь Сукманов, киновед и кинокритик Антон Сидоренко, координатор Национального конкурса фестиваля "Лiстапад" Николай Лавренюк, директор кинофестиваля "Паўночнае ззянне" Ольга Чайковская, продюсер Леонид Калитеня, кинокритик и журналист Тарас Тарналицкий, а также режиссер Анастасия Мирошниченко.

По традиции параллельно с профессионалами фильмы-участники будет оценивать и народное жюри под руководством сценариста и режиссера Влады Сеньковой. Cостав народного жюри будет определен по результатам кинотеста, пройти который может любой желающий.

Итоги будут подведены 16 апреля 2020 года. Все это время следить за ходом фестиваля можно будет на официальном сайте www.smartfilm.by, а также в специальном разделе видеосервиса VOKA.

Подать заявку на участие в VOKA Smartfilm, зарегистрироваться на мероприятия фестивальной программы, пройти кинотест для отбора в состав народного жюри и следить за обновлениями информации о новом сезоне фестиваля можно на его официальном сайте – www.smartfilm.by.

Фестиваль проводится компанией A1 при поддержке Министерства культуры Республики Беларусь.

Информационный партнер фестиваля – Белорусское телеграфное агентство.